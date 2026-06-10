AZ-Plus

Brauerei Weihenstephan liefert fortan elektrisch aus

Mit einem neuen Lade-Hub will die Brauerei Weihenstephan ihr Bier umweltfreundlicher ausfahren. Dafür geht eine elektrische Lkw-Flotte an den Start.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Brauerei Weihenstephan setzt auf elektrische Lkw. (Archivbild)
Die Brauerei Weihenstephan setzt auf elektrische Lkw. (Archivbild) © Frank Mächler/dpa

Die Staatsbrauerei Weihenstephan will ein elektrischer Vorreiter der deutschen Bierbranche werden: Der Gerstensaft des im Jahr 1042 gegründeten Unternehmens soll zukünftig mit elektrischen Lkw ausgeliefert werden. Dafür hat die nach Firmenangaben älteste Brauerei der Welt ein batteriegestütztes Schnellladesystem in Betrieb genommen. 

"Konkreter Schritt zur vollständigen Dekarbonisierung"

Damit will Weihenstephan Pionier sein: Die Gesamtkosten seien geringer als bei Diesel, was den Weg für die Elektrifizierung der gesamten Branche ebnen würde, hieß es in der Mitteilung. Ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem soll das Zusammenspiel von Solarenergie, Batteriespeicher und Ladevorgängen kontinuierlich optimieren, um die Netzabhängigkeit zu minimieren und Stromkosten zu senken. 

"Die Elektrifizierung unserer Flotte ist (...) ein konkreter Schritt auf unserem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung", sagte Brauereidirektor Josef Schrädler. Die Brauerei Weihenstephan gehört dem Freistaat und ist nicht Teil der gleichnamigen Molkerei Weihenstephan. Diese ist ein Unternehmen der Gruppe des Milchunternehmers Theo Müller.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.