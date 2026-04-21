Brandstiftung im Landkreis München: 14-Jähriger soll Mobiliar angezündet haben

Die Polizei spricht von versuchter schwerer Brandstiftung in dem Mehrfamilienhaus in Unterschleißheim und schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Es wurde niemand verletzt.

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Die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild)

Die Polizei übergibt einen 14-Jährigen einem Erziehungsberechtigten, zeigt ihn wegen versuchter schwerer Brandstiftung an, und das Kommissariat 13 ermittelt. Was ist passiert?

Nach Angaben der Polizei haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim (Landkreis München) am Freitag (17. April) gegen 16.50 Uhr die Signaltöne eines akustischen Rauchmelders gehört und Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung wahrgenommen.

Sie verständigten demnach die Rettungsleitstelle, und die am Einsatzort eintreffenden Einsatzkräfte trafen in besagter Wohnung einen 14-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München an.

"Der 14-Jährige hatte im Badezimmer der Wohnung diverse Gegenstände und Mobiliar in Brand gesetzt", so die Polizei: "Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt."

Die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim habe den Brand schnell löschen können. Eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht erforderlich gewesen, und es sei niemand verletzt worden.