AZ-Plus

Brandstiftung im Landkreis München: 14-Jähriger soll Mobiliar angezündet haben

Die Polizei spricht von versuchter schwerer Brandstiftung in dem Mehrfamilienhaus in Unterschleißheim und schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Es wurde niemand verletzt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild)
Die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei übergibt einen 14-Jährigen einem Erziehungsberechtigten, zeigt ihn wegen versuchter schwerer Brandstiftung an, und das Kommissariat 13 ermittelt. Was ist passiert?

Nach Angaben der Polizei haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim (Landkreis München) am Freitag (17. April) gegen 16.50 Uhr die Signaltöne eines akustischen Rauchmelders gehört und Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung wahrgenommen.

Sie verständigten demnach die Rettungsleitstelle, und die am Einsatzort eintreffenden Einsatzkräfte trafen in besagter Wohnung einen 14-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München an.

"Der 14-Jährige hatte im Badezimmer der Wohnung diverse Gegenstände und Mobiliar in Brand gesetzt", so die Polizei: "Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt."

Die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim habe den Brand schnell löschen können. Eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht erforderlich gewesen, und es sei niemand verletzt worden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.