Brand in Therme Erding: 57 Badegäste müssen medizinisch versorgt werden

Laut Polizei gab es in einem Bereich der Therme ein Feuer, das Spaßbad musste vorübergehend geschlossen werden.

Die Therme Erding. Hier gab es am Karfreitag einen Brand im Gastronomiebereich. (Symbolfoto)

Schockmoment am Karfreitag in der Therme Erding. In einem Kiosk des Erlebnisbades ist es am Freitagnachmittag, gegen 14,50 Uhr, zu einem Fettbrand gekommen. Während der Kleinbrand durch eigene Mitarbeiter schnell abgelöscht werden konnte, musste der betroffene Bereich aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung vorübergehend evakuiert werden, so die Polizei.

Etwa 700 Badegäste konnten in andere Abschnitte des Bades sowie einen Außenbereich wechseln. Nach etwa einer Stunde konnte der durch die Feuerwehr entrauchte Bereich allerdings schon wieder betreten und der reguläre Betrieb aufgenommen werden.

Etwa 110 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Spitze vor Ort. 57 Personen wurden wegen etwaiger Rauchgasintoxikationen medizinisch untersucht, eine weitere Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Erding hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit gehen die Spezialisten davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Fritteuse den Brand ausgelöst hatte.