Brand Impfzentrum Oberhaching: Keine Impfungen am Montag

Im Impfzentrum Oberhaching ist es am Montagmorgen zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Zum Wochenstart können daher keine Impfungen durchgeführt werden.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Thomas Gaulke 20 Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl.

Oberhaching - Am Montagmorgen hat im Impfzentrum Oberhaching am Kolpingring der Dachstuhl gebrannt. Dies teilt das Landratsamt mit. Zu den Hintergründen des Brandes und etwaigen Verletzten gab es am Morgen noch keine Informationen.

Brand im Impfzentrum Oberhaching: Keine Impfungen am Montag

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl. © Thomas Gaulke

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe den Brand am frühen Morgen bemerkt und umgehend die Feuerwehr informiert. Das Feuer wurde in der Zwischenzeit gelöscht. Der Impfstoff wurde in Kühlboxen mit eigener Stromversorgung der Polizei übergeben. Mit Hilfe des THW lief am Morgen der Umzug in die Oberhachinger Sportschule, wo die Impfungen voraussichtlich ab Dienstag fortgesetzt werden.

Am Montag können wegen des Brandes im Impfzentrum keine Impfungen durchgeführt werden. Alle Termine seien bereits via SMS oder E-Mail abgesagt worden. Über ihren Nachholtermin werden die Betroffenen in den kommenden Tagen informiert.