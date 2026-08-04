Feuerwehreinsatz auf Polizei-Schießanlage: Zwei Autos geraten in Brand

Bei den betroffenen Autos handelt es sich laut Polizei um Fahrzeuge für Einsatzübungen. Die genauen Umstände werden noch untersucht.

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Die Polizei geht Stand jetzt nicht von Brandstiftung aus.

In der Schießanlage der Münchner Polizei im Perlacher Forst in Unterhaching (Landkreis München) haben am Dienstagvormittag zwei Autos gebrannt. Das Feuer griff auch auf den Wald über.

Feuer springt von zwei Fahrzeugen auf angrenzenden Wald über

Nach AZ-Informationen war gegen 10.30 Uhr zunächst ein dort abgestellter Pkw in Brand geraten, ehe ein zweites Fahrzeug Feuer fing und die Flammen den angrenzenden Wald erreichten.

Polizei geht Stand jetzt nicht von Brandstiftung aus

Knapp 100 Quadratmeter waren hier betroffen, ehe die Feuerwehr Unterhaching die Brandherde unter schwerem Atemschutz bekämpfte und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhinderte. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr Unterhaching verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen. © Thomas Gaulke

Die Polizei untersucht die genauen Hintergründe und Umstände noch, geht aber Stand jetzt nicht von Brandstiftung aus. "Es handelt sich um Übungsfahrzeuge", sagte ein Sprecher der AZ.

Die Polizei-Schießanlage liegt unweit der "Jägerstraße" und "Perlach Geräumt" und östlich der A995. Sie wird vom Bund betrieben und ist seit den 1990er-Jahren in Betrieb.