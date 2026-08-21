BMW fliegt über Fahrbahn, Leitplanke und kleinen Bach: Zwei Personen bei Unfall auf A92 schwer verletzt

Auf der A92 bei Eching ereignet sich am Donnerstag ein spektakulärer Autounfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt werden.

Auf der A92 Richtung München hat sich ein spektakulärer Unfall ereignet. (Symbolfoto)

Ein spektakulärer Autounfall, der ein bisschen an einen Actionfilm erinnert, hat am späten Donnerstagnachmittag auf der A92 bei Eching für große Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 18.20 Uhr ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem BMW auf der A92 in Richtung München unterwegs. Seine 15-jährige Tochter saß als Beifahrerin mit im Fahrzeug.

Der Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs und überholte dabei mehrere andere Fahrzeuge. Etwa einen Kilometer nach dem Autobahnkreuz Neufahrn lenkte der 47-Jährige seinen BMW plötzlich ruckartig nach rechts und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug.

BMW fliegt über Fahrbahn, Leitplanke und kleinen Bach

Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst über den Grünstreifen, prallte dann gegen die Leitplanke der Überleitung und durchbrach diese anschließend. Dann wurde es filmreif.

Durch das hohe Tempo flog der BMW mehrere Meter weit über die Fahrbahn der Überleitung und über die nächste Leitplanke. Hinter der Leitplanke und einem kleinen Bach schlug der Wagen wieder auf dem Boden auf und kam anschließend auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Durch den Unfall zogen sich der 47-jährige Fahrer und seine Tochter schwere Verletzungen zu. Die beiden wurden zunächst vor Ort von Ersthelfern versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Staatsanwaltschaft ordnet Blutentnahme an

Die Gründe für den Unfall sind noch unbekannt. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, soll eine Blutentnahme des Fahrers klären, die durch die Staatsanwaltschaft angeordnet wurde.

Der schwer beschädigte BMW wurde durch das THW geborgen und abgeschleppt, der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Durch den Aufprall wurden zwei Leitplanken, sowie Grünstreifen und die Bepflanzung beschädigt. Es wird hier von einem Schaden in Höhe von circa 50.000 Euro ausgegangen.

Durch den Unfall sind Öl und Kühlflüssigkeit des BMWs in den angrenzenden Bach gelangt, weswegen das Wasserwirtschaftsamt informiert wurde. Dieses ordnete über die Freiwillige Feuerwehr Neufahrn Ölsperren in allen umliegenden Gewässern, wie z. B. dem Echinger Weiher, an.

Weitere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.