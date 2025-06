Ein Unfall auf der Autobahn 96 bei Weßling hat erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Auch bei Buchloe und am Autobahnkreuz München-West der A8 waren die Einsatzkräfte gefordert.

Weßling - Die Räumungs- und Reinigungsarbeiten auf der Autobahn 96 in Richtung München dauern an: Nach einem Unfall bei Weßling im Landkreis Starnberg sind der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen gesperrt.

Autos überschlägt sich bei Unfall auf A8 in Richtung München – ein Verletzter

Nach Angaben der Polizei waren bei dem Unfall gegen 6 Uhr zwei Autos beteiligt. Eines der beiden Fahrzeuge überschlug sich und kam auf dem Standstreifen auf dem Dach liegend zum Stehen.

Eine Person wurde hierbei leichtverletzt und ins Krankenhaus gebracht, der Wagen muss mittels Kran geborgen werden. Das zweite Fahrzeug kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und muss ebenso abgeschleppt werden, die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

A96 in Richtung Lindau: Brennendes Fahrzeug bei Buchloe

Im Nachgang bildete sich ein erheblicher Rückstau, sodass bei den Tunneln Etterschlag und Eching Blockabfertigungen nötig wurden. Der rechte Fahrtstreifen ist aktuell noch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und durch die Autobahnmeisterei gesperrt.

Kurz darauf wurde der Polizei auf der A96 in Richtung Lindau ein brennendes Pannenfahrzeug in Höhe Buchloe gemeldet. Aus dem Motorraum des auf dem Standstreifen stehenden Pkw schlugen Flammen, der Fahrzeugführer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit.

A8 in Richtung München: Defekter Bus verursacht Ölspur – ein Fahrstreifen gesperrt

Gegen 5.45 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung zu seinem stark rauchenden Bus zwischen dem Autobahnkreuz München-West und dem Autobahnende der A8 West in Richtung München ein.

Eingesetzte Kräfte der Feuerwehr München fanden den Bus und entdeckten eine 200 bis 400 Meter lange Ölspur auf dem rechten Fahrstreifen. Ursächlich dürfte ein geplatzter Schlauch sein, so die Polizei.

Der rechte Fahrstreifen blieb zum Zweck der Fahrbahnreinigung gesperrt. Der beschädigte Schlauch werde vor Ort durch einen Kfz-Service ersetzt, sodass der Bus anschließend seine Fahrt fortsetzen könne.