Blind dem Navi vertraut: Touristinnen mit E-Scooter auf der Autobahn

Zwei Touristinnen aus Bulgarien haben ihrem Navigationsgerät etwas zu sehr vertraut: Sie landeten mit ihren E-Scootern auf der Autobahn.

Neubiberg - Trau, schau, wem! Das gilt insbesondere für die Navigationsfunktion auf dem Smartphone. Zwei jungen Touristinnen aus Bulgarien wurde das am Donnerstagnachmittag zum Verhängnis: Sie waren mit E-Scootern unterwegs und verließen sich blind auf die Route, die ihnen die Navigation auf dem Handy vorgegeben hatte. So landeten sie in Neubiberg auf der Autobahn.

Notruf: Kinder mit Rollern auf der Autobahn

Wie die Polizei schreibt, gingen um 14 Uhr mehrere Notrufe ein, die allerdings von Kindern mit Rollern berichteten. Eine Streife der Holzkirchner Autobahnpolizei machte sich umgehend auf die Suche, konnte jedoch keine Kinder finden.

Zwei Urlauberinnen mit E-Scootern eingesammelt

Erst der Anruf einer weiteren Frau konnte dann das Rätsel lösen: Die hat nämlich die beiden Urlauberinnen auf der Autobahn gleich eingesammelt und ist mit ihnen zu einem Supermarkt-Parkplatz in der Nähe gefahren. Dort hat sie dann mit ihnen auf die Polizei gewartet.

Die Polizei hat die beiden dann darüber aufgeklärt, wie gefährlich es ist, mit E-Scootern auf der Autobahn unterwegs zu sein. Sie "zeigten sich reumütig und versprachen, dies nie wieder zu tun", schreibt die Polizei. Damit war der Einsatz beendet.