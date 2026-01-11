Der Täter kommt pünktlich zum Ladenschluss: Er ist maskiert, bewaffnet und bislang flüchtig. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine Vielzahl von Polizeistreifen fahndete sofort nach dem Mann, jedoch ohne Erfolg.

Schock zum Ladenschluss: Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 20 Uhr einen Edeka in Unterhaching (Landkreis München) betreten – maskiert mit einem medizinischen Mund-Nasenschutz und augenscheinlich bewaffnet mit einer Langwaffe. Kunden waren nicht mehr im Laden.

Mit vorgehaltener Waffe fordert er Geld von den Mitarbeitern

Im Kassenbereich forderte er von einem Mitarbeiter unter Vorhalt der Waffe Bargeld, nahm dann selbst Geld aus der Kasse und forderte zudem von einer Mitarbeiterin des dortigen Backshops ebenfalls die Herausgabe von Bargeld. Insgesamt entwendete er so laut ersten Ermittlungen Bargeld im Wert von über tausend Euro. Dann flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung der Kleingärten im Fasanenpark, danach verliert sich seine Spur.

Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Um 20.02 ging der Notruf ein. Sofort begann eine umfassende Fahndung mit einer Vielzahl von Streifen, bislang aber ohne Identifizierung und Festnahme des Täters. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,75 - 1,80 m groß, normale Statur, schwarze glatte Haare, Seiten kurz rasiert, oben etwas länger. Er trug eine graue Mütze, einen schwarzen Schal, einen dunkelgrüner Anorak und hatte eine schwarze Umhängetasche sowie eine schwarze Langwaffe bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, speziell aus dem Areal Am Sportpark und Ludwig-Specht-Straße. Hinweise an Tel.: 089/29100 oder jede andere Polizeidienststelle.