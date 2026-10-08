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Betrunkener Raser: Mehrere Verletzte bei Irrfahrt über A8 und A99 bei München

Ein betrunkener Fahrer rast im Münchner Umland über mehrere Autobahnen und kracht gegen Autos, eine Tunnelwand und einen Streifenwagen – mehrere Menschen werden dabei verletzt.
AZ/dpa |
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Mit 1,08 Promille war ein Raser auf der A8 und A99 unterwegs und verursachte dabei mehrere Unfälle. (Symbolbild)
Mit 1,08 Promille war ein Raser auf der A8 und A99 unterwegs und verursachte dabei mehrere Unfälle. (Symbolbild) © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ein betrunkener Autofahrer hat im Raum München bei einer Irrfahrt über mehrere Autobahnen sieben Kollisionen verursacht. Mehrere Menschen wurden dabei leicht verletzt, darunter zwei Polizisten, wie die Polizei mitteilte. 

Raser mit 1,08 Promille unterwegs

Der Mann war am Mittwoch zunächst durch Schlangenlinien und abrupte Spurwechsel aufgefallen. Auf seiner Fahrt über der A99 und A8 stieß er den Angaben zufolge mit mehreren Fahrzeugen zusammen, prallte gegen eine Tunnelwand und streifte eine Leitplanke. Als die Polizei ihn auf der A8 stoppen wollte, habe er den Streifenwagen gerammt – die beiden Beamten wurden leicht verletzt, am Dienstwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

An der Anschlussstelle Dachau verlor der Wagen nach einer Kollision mit einem Straßenschild ein Vorderrad. Wenig später fuhr der Mann auf ein haltendes Motorrad auf – der Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Erst dann konnte die Polizei den Beschuldigten stoppen. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte 1,08 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das Auto beschlagnahmt. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.

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2 Kommentare
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  • OLGI vor 2 Stunden / Bewertung:

    Aber die Radler! IMMER! NIE!!!

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  • Huldreich vor 5 Stunden / Bewertung:

    Führerschein los lebenslang und jede Menge Haft, Menschen können soooo blöd sein👎🏿👎🏿👎🏿

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