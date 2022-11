Betrunkener nach Autounfall in Lebensgefahr

Bei Morgengrauen läuft der Mann auf die Straße. Ein Autofahrer kann nicht mehr ausweichen.

Mann im Morgengrauen überfahren: Betrunkener schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Kirchtrudering — Ein 46-jähriger Münchner steht seit Montagmorgen unter Schock. Als der Mann am Montag gegen 6.30 Uhr auf dem Kirchtruderinger Schatzbogen Richtung Martin-Kollar-Straße unterwegs gewesen ist, lief ein stark angetrunkener Fußgänger über die Straße - ein 48-Jähriger, der möglicherweise nach einer durchzechten Nacht heimwärts wankte.

Auf dem Heimweg überfahren

Der Mann ging auf dem Gehweg des Schatzbogens entlang. Als sich ein Auto näherte, überquerte der Mann recht unerwartet die Straße. Und zwar auf Höhe einer Bushaltestelle nach der Kreuzung am Moosfeld. Der Autofahrer konnte laut ersten Ermittlungen nicht mehr ausweichen oder bremsen.

Erste Hilfe durch Sanitäter

Danach folgte ein Horrorszenario: Der Fußgänger wurde durch den Aufprall wohl mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er schlug am rechten Fahrbahnrand bewusstlos auf und blieb regungslos liegen. Der Fahrer rief die Einsatzkräfte an. Zufällig lief ein Rettungssanitäter vorbei, der gerade nach einer Nachtschicht auf dem Heimweg gewesen ist. Auch eine Polizeistreife fuhr zufällig vorbei, hielt an und leistete gemeinsam mit dem Rettungssanitäter Erste Hilfe.

Falls der Mann überlebt, könnte dieser Zufall sein großes Glück gewesen sein. Noch befindet er sich in Lebensgefahr. Laut einer ersten Diagnose zog er sich einen Schädelbasisbruch zu. Auch sein Arm ist gebrochen.