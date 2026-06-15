Die beiden Männer sind alkoholisiert, als sie sich entscheiden, im Isarkanal zu baden. Als der Erste im Wasser in Not gerät, will der andere ihn retten.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei rückten aus. Auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber wurden alarmiert. (Symbolbild)

Am Sonntag (14. Juni) hat die integrierte Leitstelle Erding die Mitteilung über zwei Personen erreicht, die im Gemeindebereich Berglern hilflos im mittleren Isarkanal treiben sollen. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei aus. Auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber wurden alarmiert.

Zwei Hubschrauber im Einsatz: Alkoholisierte Nichtschwimmer gerettet

Nachdem die zwei Männer (21, 27 Jahre) aus dem Wasser gerettet werden konnten, stellte sich heraus, dass sie unter der Brücke der Staatsstraße 2331 zum Baden residiert hatten.

Obwohl die aus der Ukraine stammenden und im nördlichen Landkreis Erding wohnenden Männer nach Angaben der Polizei "nicht richtig" schwimmen konnten und alkoholisiert waren, sei der Ältere der beiden ins Wasser gestiegen und schnell in Not geraten.

Mit Unterkühlung ins Klinikum

"Daraufhin sprang der jüngere Mann, ebenfalls alkoholisiert, hinterher, um seinen Begleiter zu retten", so die Polizei weiter. Die beiden Männer seien 500 Meter weit im Isarkanal getrieben, "bis sie sich am Uferbereich festhalten und gerettet werden konnten".

Während der 21-Jährige eine medizinische Behandlung ablehnte, kam der 27-Jährige mit einer leichten Unterkühlung ins Klinikum Erding. Am Einsatz beteiligt waren die Wasserwachten Erding und Moosburg, Rettungsdienste aus Langenpreising, Moosburg und Erding, die Feuerwehr Berglern, die Polizei Erding sowie die bereits genannten Hubschrauber.