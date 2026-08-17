Betrunken ohne Führerschein unterwegs: Beifahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der Mann verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, kracht in zwei Bäume hinein und wird nur leicht verletzt. Der 26-jährige Beifahrer muss um sein Leben bangen.

Ein alkoholisierter Raser hat im Landkreis Freising die Polizei in Atem gehalten: Der 26-jährige Ford-Fahrer verunglückte in der Nacht auf der Staatsstraße 2084, sein gleichaltriger Beifahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Alkoholisierter Ford-Fahrer mit etwa 170 km/h unterwegs

Wie die Polizei berichtet, gingen gegen 1 Uhr Hinweise ein, nach denen ein Autofahrer in einem Ford offensichtlich alkoholische Getränke zu sich nehme. Im Rahmen der Fahndung sei der Mann auf Höhe Ampertshausen mit sehr hoher Geschwindigkeit einer Streife entgegen gekommen.

Die Beamten wendeten demnach und verfolgten den Ford in Richtung Allershausen, blieben allerdings im Abstand von etwa 300 Meter hinter dem Wagen zurück. Nach Angaben der Polizei war der Ford-Fahrer mit etwa 170 km/h unterwegs – bei erlaubten 70 km/h bzw. 100 km/h.

Beifahrer wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Im Kurvenbereich zwischen Eberspoint und Allershausen habe der 26-Jährige schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und landete mit dem Auto zwischen zwei Bäumen.

Die Bäume drückten dabei die Fahrgastzelle im Bereich der beiden A-Säulen massiv ein. Der Fahrer konnte das Auto leicht verletzt eigenständig über die Heckklappe verlassen. Sein ebenfalls 26 Jahre alter Beifahrer wurde hingegen lebensgefährlich verletzt.

Unfallfahrer hat keinen Führerschein

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Fahrzeug befreien, ehe ihn ein Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus flog.

Wie sich herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins und stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Im Krankenhaus wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt.

Den Unfallfahrer erwartet nun ein Verfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegenüber dem Beifahrer.