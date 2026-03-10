An einer Bahnunterführung in Gilching schätzt der Fahrer die Höhe seines Betonmischers falsch ein und kracht in die für sein Fahrzeug zu niedrige Brücke. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn eilt herbei, die S8 kann erst einmal nicht fahren.

Der Fahrer eines 3,90 Meter hohen Betonmischers ist in Gilching (Landkreis Starnberg) bei dem Versuch gescheitert, eine 3,50 Meter hohe Bahnunterführung zu passieren.

Betonmischer prallt gegen Bahnunterführung – und passiert sie dennoch

Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige aus Neusäß am Dienstag gegen 8.35 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Starnberger Weg in Gilching von der Landsberger Straße kommend in Richtung Karolingerstraße unterwegs.

"An der dortigen Bahnunterführung unterschätzte der 23-Jährige offensichtlich die Höhe seines Fahrzeugs", teilte die Polizei weiter mit. Der Betonmischer sei mit seiner Mischtrommel gegen die Bahnunterführung geprallt, habe die Unterführung aber dennoch passieren können.

Bahnbrücke beschädigt? DB-Notfallmanager begutachtet die Lage

Kurz hinter der Unterführung sei der Fahrer mit seinem Betonmischer stehengeblieben und habe über seinen Chef die Polizei verständigt. Da zunächst nicht klar gewesen sei, inwiefern die Bahnunterführung durch die Kollision beschädigt wurde, sei ein Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB) hinzugezogen worden.

S-Bahn-Verkehr der Linie S8 zeitweise komplett eingestellt

Für die Zeit der Schadensaufnahme musste der S-Bahn-Verkehr der Linie S8 von 9.45 Uhr bis 11 Uhr komplett eingestellt, so die Polizei. Der Unfall habe "glücklicherweise keinerlei Auswirkungen auf die Statik der Unterführung" gehabt.

Weil der Betonmischer infolge des Unfalls etwas Beton verloren hatte, mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei eingreifen. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision lediglich leicht an der Mischtrommel beschädigt, dessen Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren.