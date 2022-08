Besitzer gesucht: Wem gehört die "Bosco-Katze"?

Eine Katze hat in den vergangenen Wochen immer häufiger im Bürger- und Kulturhaus Bosco in Gauting vorbeigeschaut. Der Betreiber sucht nun nach dem Besitzer oder der Besitzerin.

So sieht sie aus, die "Bosco-Katze".

Gauting - Das Bürger- und Kulturhaus Bosco in Gauting (Lkr. Starnberg) ist auf der Suche nach den Besitzern einer entlaufenen Katze. Diese werde von den Betreibern nun passend "Bosco-Katze" genannt.

Die Samtpfote habe zuletzt immer öfter das Theaterforum besucht, so Betreiber Lukas Zellner in einer Mitteilung. "Sie ist nicht nur zutraulich, sondern auch sehr flink und schlüpft gerne auch unter unsere Bühne." Deshalb blieb sie teilweise sogar schon über Nacht im Gebäude.

Ab dem 14. August geht das Bürger- und Kulturhaus in die Sommerferien, gerade auch im Hinblick auf die längere Schließung wird der Besitzer oder die Besitzerin der Katze gesucht. Hinweise an info@bosco-gauting.de oder per Telefon Tel. 089 45238580.