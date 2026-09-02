Bei Gartenarbeiten in Gauting: Rentnerin findet Panzergranate

Die 81-Jährige beschreibt das Fundstück als "überdimensioniert große Patrone" und kontaktiert die Polizei. Die hält mit der technischen Sondergruppe des Landeskriminalamts Rücksprache.

Die Polizei ließ das von der Frau versendete Foto von Experten des Landeskriminalamts prüfen. (Symbolbild)

Eine 81-jährige Frau hat der Polizei am Montagnachmittag einen außergewöhnlichen Fund gemeldet: Bei Arbeiten in ihrem Garten in der Bergstraße in Gauting (Landkreis Starnberg) stieß die Rentnerin auf Munition, die sie "als überdimensioniert große Patrone" beschrieb.

Keine scharfe Munition: Polizei kann noch im Garten Entwarnung geben

Die Streifenbeamten der Gautinger Polizei gaben nach entsprechender Rücksprache mit der technischen Sondergruppe des Landeskriminalamts und nach der Überprüfung des von der Frau versendeten Fotos "glücklicherweise gleich vor Ort" Entwarnung.

Wie und wann die Exerzierpatrone in den Garten der Rentnerin gelangt sein könnte, werde sich vermutlich nicht mehr klären lassen, erklärte die Polizei.

Laut Polizei handelt es sich bei der Patrone nicht um scharfe Munition, sondern um eine ungefährliche sogenannte Exerzierpatrone für den Bundeswehr-Panzer Gepard. Die Patrone sei komplett frei von Spreng- und Zündmitteln gewesen und habe daher nicht vor Ort entschärft werden müssen.

"Wie und wann die Exerzierpatrone allerdings in den Garten der Rentnerin gelangt sein könnte, wird sich vermutlich nicht mehr klären lassen", so die Polizei.