"Bedrohungslage" in Erding: Was bisher bekannt ist

In Erding soll ein Unbekannter am Sonntagabend mehrere Menschen mit einem Messer-ähnlichen Gegenstand bedroht haben. Ein Großaufgebot der Polizei rückte aus.

Der bisher unbekannte Mann soll Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe bedroht haben. (Symbolbild)

Die Polizei spricht von einer "Bedrohungslage": Am Sonntagabend (16. August) haben in Erding Passanten der Polizeieinsatzzentrale einen verdächtigen, möglicherweise mit einer Hieb- und Stichwaffe bewaffneten Mann gemeldet.

"Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort"

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der bislang unbekannte Mann Personen bedroht und Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen begangen haben.

"Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort", hieß es am späten Sonntagabend: "Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen." Weitere Details zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt.