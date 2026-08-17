AZ-Plus

"Bedrohungslage" in Erding: Was bisher bekannt ist

In Erding soll ein Unbekannter am Sonntagabend mehrere Menschen mit einem Messer-ähnlichen Gegenstand bedroht haben. Ein Großaufgebot der Polizei rückte aus.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der bisher unbekannte Mann soll Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe bedroht haben. (Symbolbild)
Der bisher unbekannte Mann soll Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe bedroht haben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei spricht von einer "Bedrohungslage": Am Sonntagabend (16. August) haben in Erding Passanten der Polizeieinsatzzentrale einen verdächtigen, möglicherweise mit einer Hieb- und Stichwaffe bewaffneten Mann gemeldet.

"Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort" 

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der bislang unbekannte Mann Personen bedroht und Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen begangen haben.

"Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort", hieß es am späten Sonntagabend: "Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen." Weitere Details zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.