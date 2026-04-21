AZ-Plus

Autofahrerin bei Unfall auf A99 bei München tödlich verletzt

Der schwere Unfall ereignet sich zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar. Der Verkehr könnte noch bis in den Abend hinein beeinträchtigt sein.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der tödliche Unfall ereignete sich auf der A99 zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar. (Symbolbild)
Der tödliche Unfall ereignete sich auf der A99 zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg

Bei einem Unfall auf der Autobahn 99 ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Verkehr wird aktuell auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, eine Gutachterin ist vor Ort.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstag (21. April) gegen 12.15 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. "Für die Dauer der Unfallaufnahme" rechnet die Polizei noch bis in den Nachmittag hinein bzw. bis in die frühen Abendstunden mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.