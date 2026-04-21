Autofahrerin bei Unfall auf A99 bei München tödlich verletzt

Der schwere Unfall ereignet sich zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar. Der Verkehr könnte noch bis in den Abend hinein beeinträchtigt sein.

Der tödliche Unfall ereignete sich auf der A99 zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar. (Symbolbild)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 99 ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Verkehr wird aktuell auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, eine Gutachterin ist vor Ort.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstag (21. April) gegen 12.15 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. "Für die Dauer der Unfallaufnahme" rechnet die Polizei noch bis in den Nachmittag hinein bzw. bis in die frühen Abendstunden mit Verkehrsbeeinträchtigungen.