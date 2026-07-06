Autofahrer vergisst Portemonnaie auf dem Dach: Geldregen auf der A95

Geldscheine fliegen über die Autobahn 95 in Oberbayern: Kurze Unaufmerksamkeit kostet einen Autofahrer viel Geld.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Die Polizei sammelt das Bargeld entlang der Autobahn wieder ein. (Symbolbild)

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen sein Portemonnaie auf dem Autodach vergessen und ist dann bei Schäftlarn (Landkreis München) auf die Autobahn 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen gefahren.

Während der Fahrt hat sich der gesamte Inhalt des Geldbeutels, samt einem mittleren, dreistelligen Betrages an Bargeld, auf der Autobahn verteilt, wie die Polizei mitteilte.

Zum Glück für den 31-Jährigen konnte eine Streife der Verkehrspolizei einen Großteil des Geldes und einige verlorene Dokumente entlang der A95 aufsammeln und seinem Besitzer zurückgeben.