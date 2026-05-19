In der Unterhachinger Straße in Ottobrunn sind am Dienstagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Ein Peugeot überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Vier Menschen werden verletzt.

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in Ottobrunn.

In Ottobrunn im Landkreis München sind am Dienstagnachmittag in der Unterhachinger Straße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Peugeot überschlug sich nach Angaben der Polizei und blieb auf dem Dach liegen.

Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Den Rettungskräften von Feuerwehr und Polizei bot sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld.

In den Fahrzeugen saßen insgesamt mindestens vier Personen, die sich alle selbst aus den Autos befreien konnten. Zwei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht, zwei weitere sind schwerer verletzt worden. Die Verkehrspolizei ermittelt.