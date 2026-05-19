Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen: Vier Verletzte bei Unfall im Kreis München
In Ottobrunn im Landkreis München sind am Dienstagnachmittag in der Unterhachinger Straße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Peugeot überschlug sich nach Angaben der Polizei und blieb auf dem Dach liegen.
Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß
Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Den Rettungskräften von Feuerwehr und Polizei bot sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld.
In den Fahrzeugen saßen insgesamt mindestens vier Personen, die sich alle selbst aus den Autos befreien konnten. Zwei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht, zwei weitere sind schwerer verletzt worden. Die Verkehrspolizei ermittelt.
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