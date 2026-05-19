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Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen: Vier Verletzte bei Unfall im Kreis München 

In der Unterhachinger Straße in Ottobrunn sind am Dienstagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Ein Peugeot überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Vier Menschen werden verletzt.
Ralph Hub
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Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in Ottobrunn.
Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in Ottobrunn. © Daniel Loeper

In Ottobrunn im Landkreis München sind am Dienstagnachmittag in der Unterhachinger Straße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Peugeot überschlug sich nach Angaben der Polizei und blieb auf dem Dach liegen.

Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Den Rettungskräften von Feuerwehr und Polizei bot sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld.

In den Fahrzeugen saßen insgesamt mindestens vier Personen, die sich alle selbst aus den Autos befreien konnten. Zwei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht, zwei weitere sind schwerer verletzt worden. Die Verkehrspolizei ermittelt.

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2 Kommentare
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  • Radl Rainer vor 2 Minuten / Bewertung:

    An Geschwindigkeit hat es offensichtlich nicht gemangelt, an allem anderen schon.

    Durch das Tragen von Autofahrerhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Autofahrerhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Polizei grundsätzlich allen Autofahrenden entsprechende Helme zu tragen.
    Dazu appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

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  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:

    Immer zu langsam fahren geht selten gut.

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