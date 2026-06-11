Auto nimmt Roller die Vorfahrt: Münchner schwer verletzt
Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt: Am Mittwoch sind in Aschheim (Landkreis München) ein Auto und ein Kraftrad miteinander kollidiert. Ein 54-Jähriger musste ins Krankenhaus.
Fahrlässige Körperverletzung: Toyota-Fahrer wird angezeigt
Wie die Polizei weiter berichtet, wollte ein 43-Jähriger mit einem Toyota aus einer Grundstückseinfahrt in die Karl-Hammerschmidt-Straße einbiegen. In diesem Moment war ein 54-Jähriger auf einem dreirädrigen Piaggio-Roller auf der Karl-Hammerschmidt-Straße in Richtung Riem unterwegs.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete der 43-jährige Pole mit Wohnsitz im Landkreis München die Vorfahrt des Deutschen mit Wohnsitz in München und es kam zum Zusammenstoß. Dabei krachte das Kraftrad frontal in die Seite des Autos.
Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Toyota-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.
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