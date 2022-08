Aufruf erfolgreich: Besitzer der Gautinger "Bosco-Katze" gefunden

Eine Katze hat in den vergangenen Wochen immer häufiger im Bürger- und Kulturhaus Bosco in Gauting vorbeigeschaut. Nun konnte der Besitzer der Miezekatze gefunden werden.

Gauting - Das Bürger- und Kulturhaus Bosco in Gauting (Lkr. Starnberg) hat in der jüngsten Vergangenheit immer wieder tierischen Besuch. Eine Katze, von den Betreibern liebevoll "Bosco" getauft, habe zuletzt immer öfter das Theaterforum besucht, so Betreiber Lukas Zellner in einer Mitteilung. "Sie ist nicht nur zutraulich, sondern auch sehr flink und schlüpft gerne auch unter unsere Bühne." Deshalb blieb die Samtpfote teilweise sogar über Nacht im Gebäude.

Besitzer der Gautinger "Bosco"-Katze gefunden

Da das Bürger- und Kulturhaus ab dem 14. August in die Sommerferien geht und man "Bosco", im Hinblick auf die längere Schließung, nicht seinem Schicksal überlassen wollte, startete Zellner einen Suchaufruf nach dem oder der Besitzer/in des Vierbeiners.

Und der Aufruf sollte sehr schnell von Erfolg gekrönt sein. Binnen kürzester Zeit konnten die Besitzer von "Bosco" ausfindig gemacht und Telefonnummern ausgetauscht werden. Und siehe da, der kleine Streuner heißt eigentlich "Leo".

Ob "Leo" nach der Sommerpause dem Bürger- und Kulturhaus Bosco wieder Besuche abstatten wird, bleibt abzuwarten, herzlich willkommen wird er auf alle Fälle sein.