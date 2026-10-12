Auch Hubschrauber im Einsatz: Polizei sucht Sprayer-Trio – Bahnstrecke gesperrt

Drei Graffiti-Sprayer haben eine S-Bahn in Petershausen beschmiert. Bei der Suche nach dem Trio kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz und eine Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Drei Sprayer haben am Samstagabend eine S-Bahn in Petershausen beschmiert. Zwei davon konnte die Polizei festnehmen.(Symbolbild)

Da war einiges los am späten Samstagabend am Bahnhof in Petershausen. Mitarbeiter der DB Sicherheit bemerkten gegen 22.35 Uhr, wie sich drei Männer damit beschäftigten, eine abgestellte S-Bahn auf rund 40 Quadratmetern mit einem Graffiti zu beschmieren.

Die DB-Mitarbeiter verständigten die Bundespolizei, die bei ihrer Fahndung nach dem künstlerischen Trio auch einen Hubschrauber der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim zur Suche einsetzte.

Die war zum Teil erfolgreich, Einsatzkräfte konnten zwei der mutmaßlichen Sprayer, zwei Spanier (29 und 31) in der Nähe der beschmierten S-Bahn festnehmen. Dem dritten im Bunde gelang unerkannt die Flucht.

Bahnstrecke muss gesperrt werden – 27 Züge betroffen

Die Fahndung nach den drei Graffiti-Künstlern hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Laut Polizei musste die Strecke zwischen Paindorf und Petershausen von 22.45 bis 0.16 Uhr sowie erneut von 0.31 Uhr bis 0.39 Uhr gesperrt werden. Von dieser Maßnahme waren insgesamt 27 Züge betroffen, deren Verspätungen sich auf 1166 Minuten beliefen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Spanier wieder auf freien Fuß gelassen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Da beide über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügen, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 372 Euro bezahlen; zudem wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Die Ermittlungen zur Identität des dritten Tatverdächtigen dauern an.