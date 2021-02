Aschheim: 86-Jähriger nach Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Ein 86-jähriger Mann ist ein Aschheim mit seinem Kia geradeaus durch einen Kreisverkehr gefahren. Das Fahrzeug überschlug sich, der Rentner wurde schwer verletzt.

Aschheim - Nach einem Verkehrsunfall in Aschheim ist ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Unfall im Kreisverkehr: Ursache ungeklärt

Warum der Mann am Mittwoch gegen 11.20 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Eichendorffstraße geradeaus weiterfuhr, ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor der Rentner die Kontrolle über seinen Kia, überfuhr die Grünfläche des Kreisverkehrs und prallte auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen gegen einen Baum.

Unfall im Kreisverkehr: 86-Jähriger erleidet Hüftfraktur

Dabei blieb der Wagen in einem kleinen Graben hängen, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der 86-Jährige erlitt eine Fraktur der Hüfte und Prellungen, am Pkw entstand ein Totalschaden.