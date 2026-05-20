Anonymer Anruf löst Polizei-Großeinsatz an bayerischer Schule aus

Ein anonymer Anruf löst an einer Schule im Süden von Dachau einen massiven Polizeieinsatz aus. Während Einsatzkräfte das Gelände durchkämmen, verharren die Schüler in ihren Klassenzimmern.

Mit einem Großaufgebot sicherte die Polizei das Gelände einer Schule im Dachauer Süden ab. (Symbolbild)

Ein Drohanruf hat zu einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule im Süden von Dachau geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde in dem Telefonat in den Mittagsstunden eine Gewalttat angekündigt. Die Behörden reagierten sofort: In Absprache mit der Schulleitung verblieben die Schüler zu ihrem Schutz zunächst geordnet in ihren Klassenzimmern.

Die Einsatzkräfte sperrten das Umfeld der Schule weiträumig ab. Für besorgte Eltern richteten die Helfer eine spezielle Sammelstelle ein, an der sie betreut wurden. Gleichzeitig durchsuchten Beamte das gesamte Schulgelände.

Eine Polizeisprecherin erklärte nach ersten Bewertungen, dass davon ausgegangen werde, dass der Anruf nicht ernst zu nehmen sei.