Am S-Bahnhof Heimstetten gerettet: Wem gehört der süße Wauzi?

In Heimstetten wurde am S-Bahnhof ein einsamer Hund aufgegriffen. Nun wird der Besitzer des scheuen Vierbeiners gesucht.

Dieser scheue Hund wurde am S-Bahnhof Heimstetten aufgegriffen. Nun wird sein Besitzer gesucht.

Einen tierischen Einsatz hatte die Bundespolizei am Freitagmorgen. Gegen 6 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass sich am S-Bahnhof Heimstetten ein Hund im Gleisbereich aufhalten würde.

Einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn gelang es, den verängstigten Vierbeiner einzufangen und am Bahnsteig auf Unterstützung zu warten.

Beim Eintreffen der Bundespolizei zeigte sich der Hund als sehr scheu. Nur mit einem Stück Brezn gelang es den Beamten, das Tier in den Dienstwagen zu locken.

Hund nicht gechippt: Nun wird der Besitzer gesucht

Da der Hund nicht gechippt ist, konnte der Besitzer nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund wurde er im Tierheim in Riem abgegeben, wo er nun betreut wird.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Hundebesitzer, ihre Vierbeiner mit einem Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Im Falle eines Verlustes ist durch den Chip eine schnelle Identifikation und Rückführung möglich.