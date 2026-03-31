Am Rande der Messe: Uhren und Bargeld aus Auto gestohlen

Es ist nicht das erste Mal: Die unbekannten Täter schlagen im Umfeld der Schmuck- und Uhren-Messe "Munich Watch Fair" in Unterschleißheim zu.

Im Umfeld der Schmuck- und Uhren-Messe in Unterschleißheim kommt es immer wieder zu Diebstahldelikten. (Symbolbild)

Als der Mann am Montag (30. März) gegen 6.30 Uhr zu seinem in der Tiefgarage eines Hotels in Garching abgestellten VW Golf zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht: Die hintere Seitenscheibe des Autos war eingeschlagen und drei Koffer mit einer Vielzahl hochwertiger Uhren sowie ein hoher Bargeldbetrag aus dem Kofferraum entwendet worden.

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der über 80-Jährige aus dem Landkreis Offenbach die Schmuck- und Uhren-Messe Munich Watch Fair im Ballhaus-Forum in Unterschleißheim besucht und wollte dort wohl seine als Altersvorsorge vorgesehene private Uhrensammlung zu Geld machen.

Der Pkw hatte der Mann am Sonntag (29. März) gegen 17.40 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Nach Angaben der Polizei haben die gestohlenen Uhren einen Wert von über 100.000 Euro. Im Kofferraum waren demnach rund 30.000 Euro Bargeld verstaut gewesen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, das Kommissariat 54 ermittelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Umfeld der neunmal im Jahr stattfindenden Uhren- und Schmuck-Messe zum organisierten Diebstahl kommt. Erst im September 2025 hatten vier Maskierte zwei Uhren-Aussteller in Unterschleißheim überfallen.

Im Mai 2025 bedrohten unbekannte Täter zwei Touristen, die mit Uhren, Ringen und Bargeld auf die Messe gehen wollten, im Juni 2024 bestahl eine fünfköpfige Bande einen Händler der Messe und flüchtete in einem SUV bis nach Baden-Württemberg.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Daimlerstraße, Schleißheimer Straße und Zeppelinstraße (Garching-Hochbrück) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 54, Telefon 089/2910-0) oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.