Unfall auf der A99 am Allacher Tunnel: Jetzt sind weitere Details bekannt

Ob und wie schwer der gerettete Autofahrer verletzt ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Tunnel war nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Peugeot für eine Stunde gesperrt.

Update, 15. Oktober, 15.40 Uhr: Die Münchner Feuerwehr und die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck haben weitere Details zum Unfall auf der A99 in der Nähe des Allacher Tunnels mitgeteilt.

Lastwagen und Pkw stoßen zusammen: 43-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Der beteiligte Autofahrer wurde demnach verletzt, als der Lastwagen und der Peugeot in Fahrtrichtung Salzburg seitlich auf der mittleren von drei Spuren miteinander kollidierten. Der Peugeot wurde hierbei auf der Fahrerseite getroffen. Während der 29-jährige Lkw-Fahrer unverletzt aussteigen konnte, blieb der 43-jährige Lenker des Autos bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte sitzen.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus der Türkei wollte nach dem Tunnel laut Polizei von der mittleren Fahrspur auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei habe er den Pkw des Autofahrers aus Fürstenfeldbruck übersehen. Das Auto wurde durch den Anstoß des Lkws im Heckbereich vor die Sattelzugmaschine gedreht "und ein Stück mitgeschleift".

Die Feuerwehrleute mussten mit hydraulischem Gerät die B-Säule öffnen und schafften so eine sogenannte große Seitenöffnung. © Berufsfeuerwehr München

Der 43-Jährige klagte den Angaben zufolge über Verletzungen an der Halswirbelsäule. Nach der Beurteilung durch einen Notarzt wurde der als mittelschwer verletzt eingestufte Mann möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreit. Hierzu entfernten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät die B-Säule und schafften so eine sogenannte große Seitenöffnung. Mit einem Wirbelsäulenbrett konnte der Mann schließlich in den Rettungswagen und anschließend in eine Münchner Klinik gebracht werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Tunnel für etwa eine Stunde in Richtung Salzburg gesperrt werden. Der Rückstau auf der A99 war erheblich, der Verkehr staute sich zeitweise bis auf die A96 zurück.

Laster erfasst Auto bei Spurwechsel auf der A99: Fahrer im Pkw eingeklemmt

Erstmeldung, 14. Oktober, 16.11 Uhr: Am Dienstag sind auf der Autobahn 99 in Richtung Salzburg kurz nach dem Allacher Tunnel bei Karlsfeld (Landkreis Dachau) ein Lastwagen und ein Pkw zusammengestoßen.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck weiter mitteilt, war der Fahrer des Lastwagens gegen 14.20 Uhr "mutmaßlich" mit dem Lkw von der mittleren auf die rechte Spur gewechselt und hatte dabei das dort fahrende Auto touchiert.

"Dabei wurde der Pkw derart beschädigt, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde", so die Polizei. Feuerwehrkräfte bargen den Mann den Angaben zufolge aus dem Fahrzeug, ehe sich dann der Rettungsdienst um den Verunglückten kümmerte.

"Weitere Details hierzu sind noch nicht bekannt", heißt es bei der Polizei. Wie lange der Tunnel gesperrt bleiben muss, war zunächst unklar.