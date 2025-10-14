AZ-Plus

Allacher Tunnel auf A99 gesperrt: Lastwagen kollidiert mit Pkw – Autofahrer eingeklemmt

Ob und wie schwer der gerettete Autofahrer verletzt ist, konnte die Polizei nicht sagen. Der Tunnel wurde zunächst für unbestimmte Zeit gesperrt.
Am Allacher Tunnel kommt es auch ohne Unfall regelmäßig zu Staus. (Archivbild)
Am Allacher Tunnel kommt es auch ohne Unfall regelmäßig zu Staus. (Archivbild)

Am Dienstag (14. Oktober) sind auf der Autobahn 99 in Richtung Salzburg kurz nach dem Allacher Tunnel bei Karlsfeld (Landkreis Dachau) ein Lastwagen und ein Pkw zusammengestoßen. 

Laster erfasst Auto bei Spurwechsel auf der A99: Fahrer im Pkw eingeklemmt

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck weiter mitteilt, war der Fahrer des Lastwagens gegen 14.20 Uhr "mutmaßlich" mit dem Lkw von der mittleren auf die rechte Spur gewechselt und hatte dabei das dort fahrende Auto touchiert.

"Dabei wurde der Pkw derart beschädigt, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde", so die Polizei. Feuerwehrkräfte bargen den Mann den Angaben zufolge aus dem Fahrzeug, ehe sich dann der Rettungsdienst um den Verunglückten kümmerte.

"Weitere Details hierzu sind noch nicht bekannt", heißt es bei der Polizei. Wie lange der Tunnel gesperrt bleiben muss, war zunächst unklar.

