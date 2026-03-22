Alarm am Starnberger See: Spezialkräfte untersuchen mysteriösen Koffer

Bei sonnigem Frühlingswetter und in der morgendlichen Ruhe ist es plötzlich passiert: Ein herrenloser Koffer, aus dem Drähte herausragten, hat an der Seepromenade am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Seepromenade in Starnberg war für eineinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) waren den Angaben zufolge alarmiert. „Durch die Drähte ist man davon ausgegangen, dass es sich um eine unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung handeln könnte“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Starnberg zur AZ. „Deshalb wurden zur weiteren Abklärung und Überprüfung Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen.“

Die Spezialisten des LKA untersuchten demnach den Koffer, der auf einer Bank an der Seepromenade lag. Sie öffneten ihn den Angaben zufolge, als eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte.

Die Meldung über den herrenlosen Koffer sei am Freitag gegen neun Uhr eingegangen, schilderte der Polizeisprecher in Starnberg am Sonntag auf Nachfrage der AZ. Eine Passantin habe den Koffer entdeckt und die Polizei gerufen.

Passantin habe genau richtig gehandelt

Die besagte Sperrung habe anderthalb Stunden gedauert. Es seien zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Starnberg sowie eine Besatzung des LKA im Einsatz gewesen, so der Polizeisprecher. „Es gab keine Einschränkungen für den Bahnverkehr.“

Was war in dem herrenlosen Koffer – und was hat es damit auf sich? Der Sprecher der Polizeiinspektion Starnberg konnte auf AZ-Nachfrage am Sonntag bislang nur so viel dazu mitteilen: Bei den Drähten handele es sich um „zwei Edelstahlseile“ – zudem hätten sich in dem Koffer eine Plastikabdeckung, ein Rohr, ein Sattel sowie ein Fahrradschloss befunden.

Was genau das zu bedeuten habe, könne man zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Der Koffer befinde sich als Fundgegenstand bei der Polizei Starnberg und könne vom Eigentümer abgeholt werden, teilten die Beamten mit. Bis zum Sonntagmittag habe ihn noch niemand abgeholt, so der Polizeisprecher auf AZ-Nachfrage. Die Passantin habe genau richtig gehandelt, sagt er. Denn grundsätzlich gelte: Sollten Bürger einen „möglicherweise verdächtigen oder gefährlichen Gegenstand“ entdecken, sollten sie „unverzüglich die Polizei verständigen“.