Das Problem sei in diesem Jahr neu, heißt es von der Starnberger Wasserwacht. Erste Einsätze wurden durch die Falschparker bereits verzögert. Letztes Jahr regelte noch ein Parkwächter den Verkehr – den wünschen sich die Rettungskräfte wieder.

Bisher kontrollierte ein Parkwächter den Parkplatz bei Percha am Nordostufer des Starnberger Sees. Er schloss die Schranke, sobald alle Plätze besetzt waren, und sorgte dafür, dass Chaos ausblieb. Einen Parkwächter gibt es seit diesem Jahr jedoch nicht mehr, stattdessen sind Parkautomaten aufgestellt – und die Rettungsgasse auf dem etwa 200 Meter langen Weg zum Parkplatz ist regelmäßig zugeparkt.

Zwar weisen mehrere Schilder auf das absolute Halteverbot und den Rettungsweg hin – doch das scheint viele Autofahrer nicht zu interessieren. Zum Problem werde das immer dann, wenn gleichzeitig viele Autos auf den Parkplatz fahren und andere herunter, sagt Oliver Jauch, zweiter Vorsitzender der Wasserwacht Starnberg. Und das ist hier oft der Fall, denn die vorhandenen Plätze sind schnell besetzt und die Autofahrer suchen kreuz und quer nach Parkmöglichkeiten.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Erste Einsätze wurden bereits beeinträchtigt

Dann stauen sich die Autos in beide Richtungen und für den Rettungswagen gibt es kein Durchkommen mehr – ebenso wenig für die Wasserwachtler, die bei größeren Einsätzen hinzugerufen werden und mit ihrem privaten Auto anreisen.

Die Straße zum Parkplatz: Rechts sieht man den Rettungsweg, der eigentlich freibleiben müsste. © Wasserwacht Starnberg

Erst vor zweieinhalb Wochen, als zwei Menschen im Starnberger See in Not gerieten und ertranken, habe es Probleme gegeben, sagt Jauch. Eine große Zahl an Rettungskräften sei zum See berufen worden, doch diese hätten Schwierigkeiten gehabt, zum Einsatzort durchzukommen. Auch fremde Rettungseinheiten seien von den dort parkenden Autos aufgehalten worden.

Am schlimmsten sei es sonntags, meint Jauch. Schon um halb zehn seien Parkplatz und Rettungsweg voll. Allerdings sei der Rettungsweg auch unter der Woche gut gefüllt. Sobald einer anfangen würde, dort zu parken, würden das schnell andere nachmachen.

Falschparken auf Rettungswegen kostet 55 Euro

Eine Lösung für das Problem sieht der Wasserwachtler nur darin, wieder einen Parkwächter einzusetzen. Zwar würde die Polizei kontrollieren, aber das erwische nur Einzelne. „Der Nachbar von denen kommt dann wieder und stellt sich hin“, meint Jauch. Auch Abschleppen treffe nur einzelne Falschparker – löse aber nicht das ganze Problem auf dem Parkplatz.

55 Euro Bußgeld kostet Falschparken auf Rettungswegen laut dem Bußgeldkatalog 2025 – solange kein Einsatz beeinträchtigt wird. Wird ein Einsatz ausgebremst, sind es 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Was aber tun, wenn nun der Weg blockiert ist? Ein Durchkommen gibt es für die Retter dann nicht, sagt Jauch. Denn auch eine andere Zufahrtsmöglichkeit besteht für die Wasserwacht in Starnberg nicht. Man müsse das Blaulicht einschalten und abwarten, bis sich der Stau auflöst.