AZ-Plus

Ade Diesel: S-Bahn in der Region München wird ausgebaut

Schneller von Wasserburg nach München: Die S-Bahn soll verlängert werden. Das ist der Zeitplan.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Künftig sollen Fahrgäste von Wasserburg bis München durchgängig mit der S-Bahn fahren. Der bisherige Umstieg in Ebersberg entfällt. (Symbolbild)
Künftig sollen Fahrgäste von Wasserburg bis München durchgängig mit der S-Bahn fahren. Der bisherige Umstieg in Ebersberg entfällt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

München (dpla/lby) - Fahrgäste sollen künftig durchgängig von Wasserburg bis München mit der S-Bahn fahren und dadurch schneller ans Ziel kommen können. Nach dem aktuellen Zeitplan der Deutschen Bahn soll die Strecke zwischen Ebersberg und Wasserburg Ende des Jahrzehnts elektrifiziert sein, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage mit. Der weitere Ausbau der Strecke etwa auf zwei Gleise solle danach folgen.

Aktuell fahren in der Region München von Grafing Bahnhof bis Ebersberg S-Bahnen und Dieselfahrzeuge. Auf dem noch nicht elektrifizierten Streckenabschnitt von Ebersberg bis Wasserburg Bahnhof (Landkreis Rosenheim) sind ausschließlich mit Diesel angetriebene Regionalzüge unterwegs. Wer mit der S-Bahn in München startet und nach Wasserburg will, muss deshalb bisher in Ebersberg umsteigen.

Nach der Elektrifizierung der 18 Kilometer langen Strecke sollen die Diesel-Züge nach Ministeriumsangaben nicht mehr eingesetzt werden, sondern nur noch Züge, die leiser und schneller sind. Der Freistaat investiert demnach mehr als sieben Millionen Euro in die Elektrifizierung der Strecke, die übrigen Kosten übernimmt der Bund.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • linksgrünversifft vor 17 Minuten / Bewertung:

    Glauben werde ich es erst, wenn es endlich passiert. Die Ausbau der Strecke hätte laut Freistaat bereits 2018, dann 2025, dann 2026 vollendet sein sollen. Aber mit einem CSU-Verkehrsminister sind solche Zusicherungen wertlos.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor einer Minute / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von linksgrünversifft

    Sie müssen halt mehr Stimmen sammeln, dann klappts auch mit dem Verkehrsminister.
    Ansonsten still sein, und die demokratisch gewählte Regierung beachten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.