Achtjähriges Kind von Auto erfasst und verletzt

Ein Mädchen überquert die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst. Was bisher bekannt ist.
AZ/dpa |
Die Achtjährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Die Achtjährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Eine 45 Jahre alte Fahrerin hat ein achtjähriges Kind in Ottobrunn (Landkreis München) mit ihrem Auto erfasst.

Das Kind wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 51 Jahre alte Mutter hatte ihre Tochter und ihren 43 Jahre alten Lebenspartner am Freitag mit dem Auto abgesetzt. Das Mädchen betrat die Fahrbahn hinter dem Wagen ihrer Mutter, um die Straße zu überqueren.

Die 45-Jährige erkannte das Kind zu spät und erfasste es frontal mit ihrem Auto. Die Achtjährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

  Newi83 vor 7 Minuten

    Straße einfach so überqueren. Ein Unding. Straße ist gleich AUTO und sonst nichts. Wie kann die arme Autofahrerin mit sowas rechnen.

