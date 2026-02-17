Achtjähriger wird in Starnberg von Kipplaster überrollt und stirbt

Ein Junge will mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester eine Straße in Starnberg überqueren. Doch in diesem Moment biegt ein Lastwagen in die Straße ein.

Ein acht Jahre alter Junge ist im oberbayerischen Starnberg von einem Kipplaster überrollt worden und gestorben. Der Junge habe mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester eine Straße überqueren wollen, als der Lastwagen in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit.

Junge von Lkw erfasst: Am Unfallort reanimiert und im Krankenhaus verstorben

Das Kind sei am Dienstag (17. Februar) gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Münchner Straße/Hanfelder Straße von den Reifen des Fahrzeugs überrollt worden. Nach einer Reanimierung am Unfallort wurde der Junge laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Gegen den 56 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Starnberg werde jetzt des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge angeordnet.