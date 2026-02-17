AZ-Plus

Achtjähriger wird in Starnberg von Kipplaster überrollt und stirbt

Ein Junge will mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester eine Straße in Starnberg überqueren. Doch in diesem Moment biegt ein Lastwagen in die Straße ein.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lastwagenfahrer. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lastwagenfahrer. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein acht Jahre alter Junge ist im oberbayerischen Starnberg von einem Kipplaster überrollt worden und gestorben. Der Junge habe mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester eine Straße überqueren wollen, als der Lastwagen in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit. 

Junge von Lkw erfasst: Am Unfallort reanimiert und im Krankenhaus verstorben

Das Kind sei am Dienstag (17. Februar) gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Münchner Straße/Hanfelder Straße von den Reifen des Fahrzeugs überrollt worden. Nach einer Reanimierung am Unfallort wurde der Junge laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Gegen den 56 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Starnberg werde jetzt des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge angeordnet.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.