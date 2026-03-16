Auf der Autobahn kommt es zu einem Auffahrunfall: Das von hinten gerammte Auto überschlägt sich, und die Rettungskräfte müssen die Münchnerin aus dem Wrack bergen.

Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus nach München gebracht. (Symbolbild)

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall auf der A995 bei Unterhaching im Landkreis München mit ihrem Wagen überschlagen und schwere Verletzungen zugezogen.

A995 bei Unterhaching: Münchnerin (62) bei Auffahrunfall schwer verletzt

Die 62 Jahre alte Münchnerin wurde bei dem Unfall am Sonntag gegen 20.30 Uhr in ihrem auf dem Dach liegenden Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr "aus dem stark deformierten Fahrzeug mittels schweren Geräts befreit werden", wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Zuvor war ein anderes Auto von einem 44-jährigen Schweizer gesteuertes Auto in Höhe der Auffahrt Unterhaching Nord aus noch ungeklärten Gründen auf ihren Wagen aufgefahren. Während der Fahrer unverletzt blieb, kam die Frau in ein umliegendes Münchner Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt und die A995 in dieser Zeit nur auf einer Spur befahrbar.