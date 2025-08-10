AZ-Plus

A96 bei München: Auto fährt in Unfallstelle – ein Schwerverletzter

Ein Abschleppdienstmitarbeiter verlädt nach einem Unfall auf der A96 bei Germering gerade Fahrzeuge. In unmittelbarer Nähe kommt ein Autofahrer von der Straße ab.
AZ/dpa
Schwer verletzt: Ein Rettungshubschrauber flog den 35-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Schwer verletzt: Ein Rettungshubschrauber flog den 35-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa
Der Mitarbeiter eines Abschleppdiensts ist auf der Autobahn 96 im Landkreis Fürstenfeldbruck durch herumfliegende Autoteile schwer verletzt worden.

 

Autofahrer (70) kracht auf A96 in abgesicherte Unfallstelle: Arbeiter schwer verletzt

Der Mann habe nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Germering am frühen Samstagmorgen (9. August) gerade Fahrzeuge verladen, teilte die Polizei mit. 

 Etwa zeitgleich und in der Nähe sei ein 70-Jähriger mehrmals gegen die Leitplanke gefahren. Anschließend sei er in den abgesicherten Unfallbereich gefahren und habe das Abschleppauto mit seinem Fahrzeug gerammt.

Schwer verletzt: Hubschrauber fliegt 35-Jährigen in die Klinik 

Der 35-jährige Mitarbeiter wurde von Fahrzeugteilen getroffen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dafür war die A96 in Richtung München zeitweise voll gesperrt. Wieso der Senior von der Straße abkam, ist bislang unklar gegen ihn wird ermittelt.

