A95 in Richtung München: Über 100.000 Euro Schaden nach Unfall mit SUV

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 95 bei Berg verursacht ein 47-Jähriger mit seinem SUV einen erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, den Schaden am SUV schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. (Symbolbild)

Der Unfallverursacher scheint es besonders eilig gehabt zu haben: Bei dem Crash auf der Autobahn 95 bei Berg (Landkreis Starnberg) wird niemand verletzt, der Schaden ist allerdings enorm.

Unfall "aufgrund von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit"

Das Ganze spielte sich am Dienstag (16. Dezember) gegen 15.15 Uhr auf der A95 in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen ab. Nach Angaben der Polizei kam ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg mit seinem SUV "aufgrund von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit" von der rechten Fahrspur nach links ab.

Vorbeifahrender VW von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen

In der Folge sei das Auto mit der Mittelschutzplanke kollidiert und erst nach rund 300 Metern auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Durch den Aufprall wurden Fahrzeug- und Schutzplankenteile auf die Gegenfahrbahn in Richtung München geschleudert und ein vorbeifahrender VW, gelenkt von einer 78-jährigen Frau, beschädigt.

A95 in Richtung Garmisch für zwei Stunden nur über Seitenstreifen befahrbar

"Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt", so die Polizei weiter. Am VW sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden, den Schaden am SUV schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Die A95 in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten über zwei Stunden lediglich über den Seitenstreifen befahrbar.

Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehren Schäftlarn, Neufahrn und Münsing im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim ermittelt zum Unfallhergang.