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A94 stundenlang gesperrt: Fünf Verletzte bei Unfall mit Kleintransporter

Die A94 ist mehrere Stunden gesperrt. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn wird von einem Reifen getroffen.
AZ/dpa |
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Bei dem Unfall wurden 5 Personen verletzt. (Symbolbild)
Bei dem Unfall wurden 5 Personen verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Auf der Autobahn 94 ist ein voll besetzter Kleintransporter in der Nähe der Anschlussstelle Dorfen (Landkreis Erding) umgekippt. Fünf Personen, darunter auch der Fahrer, wurden laut Polizei leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden nach dem Unfall am Sonntagabend mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die A94 war in Richtung Passau für rund drei Stunden gesperrt. 

Der Fahrer des Kleintransporters mit Anhänger hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann verloren und war ins Schleudern gekommen. Dabei trennte sich der Anhänger vom Wagen. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke, kippte und blieb auf der Seite liegen. 

Zudem löste sich ein Reifen, der Teil der Ladung des Anhängers war. Er traf das Auto eines 62-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden durch den Unfall auf mindestens 40.000 Euro.

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1 Kommentar
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  • gubr vor einer Stunde / Bewertung:

    Die Ursache ist ziemlich sicher Übermüdung, denn diese Kleintransporter machen den Weg Rumänien -Deutschland und zurück praktisch nonstop. Selbst wenn dann zwei Fahrer dabei sind, weil es ja vorgeschrieben ist, sind Ruhezeiten da eher ein Alibi. Wieso es überhaupt einen Markt dafür gibt? Einfach, weil die ungelernte Billigarbeiter transportieren, bei denen schon das Lesen und Schreiben in der Landessprache Probleme macht. Ein Konto zur Zahlungsabwicklung haben die auch meistens nicht. Tickets regulär zu buchen ist da kaum möglich. Diese Kleintransporter nehen diese Leute dann meist direkt von der Unterkunft auf und bringen sie bis zur Haustür. Zahlung dann in Bar und natürlich ohne Beleg.

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