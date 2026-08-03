A94 stundenlang gesperrt: Fünf Verletzte bei Unfall mit Kleintransporter

Die A94 ist mehrere Stunden gesperrt. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn wird von einem Reifen getroffen.

Auf der Autobahn 94 ist ein voll besetzter Kleintransporter in der Nähe der Anschlussstelle Dorfen (Landkreis Erding) umgekippt. Fünf Personen, darunter auch der Fahrer, wurden laut Polizei leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden nach dem Unfall am Sonntagabend mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die A94 war in Richtung Passau für rund drei Stunden gesperrt.

Der Fahrer des Kleintransporters mit Anhänger hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann verloren und war ins Schleudern gekommen. Dabei trennte sich der Anhänger vom Wagen. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke, kippte und blieb auf der Seite liegen.

Zudem löste sich ein Reifen, der Teil der Ladung des Anhängers war. Er traf das Auto eines 62-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden durch den Unfall auf mindestens 40.000 Euro.