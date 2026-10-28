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A94: Lkw fährt auf Pkw auf - Elfjähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein Lastwagen fährt im stockenden Verkehr auf ein anderes Fahrzeug. Dabei bleibt es nicht. Es gibt mehrere Verletzte, darunter ein Elfjähriger.
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Bei einem Unfall in der Nähe von Feldkirchen sind fünf Personen verletzt worden, ein Elfjähriger lebensbedrohlich. (Symbolbild)
Bei einem Unfall in der Nähe von Feldkirchen sind fünf Personen verletzt worden, ein Elfjähriger lebensbedrohlich. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Lkw ist auf der A94 bei stockendem Verkehr auf einen Wagen aufgefahren und hat dadurch mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Bei dem Unfall in Feldkirchen (Landkreis München) wurde ein Elfjähriger am Dienstagabend lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. 

Elfjähriger bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Laut Polizei war der Lkw zwischen der Anschlussstelle Feldkirchen Ost und dem Autobahnkreuz aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Pkw aufgefahren. Dieser wurde auf ein anderes Auto und das wiederum auf noch ein weiteres aufgeschoben. Im Wagen direkt vor dem Lkw wurden dabei alle vier Insassen verletzt – darunter auch der Junge. Die fünfte Person wurde im Auto davor verletzt.

Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme für etwa vier Stunden komplett gesperrt.

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