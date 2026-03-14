A8: Reisebusse mit Schülern kollidieren – mehrere Verletzte

Am Samstagmittag sind auf der A8 zwei Reisebusse kollidiert. Ein Schüler musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn Richtung Salzburg war längere Zeit gesperrt.

Auf der A8 in Richtung Salzburg hat sich am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, ein Unfall mit zwei Reisebussen ereignet. Wie die Polizei berichtet, sind die beiden Fahrzeuge, die vorwiegend mit Schülern besetzt waren, kurz hinter der Anschlussstelle Irschenberg miteinander kollidiert, als, aktuellen Erkenntnissen zufolge, ein Reisebus auf einem vorausfahrenden Reisebus aufgefahren ist.

Durch den Unfall wurden mehrere Personen verletzt, ein Schüler zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde sicherheitshalber durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgt und betreut. Auch mehrere Hubschrauber waren im Einsatz.

Fahrbahn nach Unfall gesperrt – kilometerlanger Rückstau

Während des Einsatzes musste die Autobahn in Richtung Salzburg für längere Zeit komplett gesperrt werden, wodurch sich ein mehrere Kilometer lange Rückstau entwickelte. Am Nachmittag konnte die Polizei die Unfallstelle wieder freigeben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.