A8 in Richtung München: Sieben Fahrzeuge in Unfall verwickelt – langer Stau

Bei einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn 8 fünf Menschen leicht verletzt worden. Der Stau im Berufsverkehr dauert an.

Nach Angaben der Polizei wird sich der Stau erst im Laufe des Vormittags auflösen. (Symbolbild)

Gleich sieben Fahrzeuge sind am Montag im morgendlichen Berufsverkehr auf der Autobahn 8 im Landkreis Dachau in einen Unfall verwickelt gewesen, fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Verkehr in Richtung München staut sich bereits auf mehreren Kilometern.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 6.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau, die genaue Ursache sei noch nicht geklärt, zwischenzeitlich seien alle drei Fahrspuren aufgrund des Unfalls blockiert gewesen.

A8 in Richtung München: Heftiger Rückstau nach Unfall mit sieben Fahrzeugen

"Der Verkehr fließt aktuell über den rechten Fahrstreifen sowie den Pannenstreifen ab", heißt es weiter. Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck ist demnach mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und kümmert sich um die schnellstmögliche Unfallaufnahme.

Momentan staut sich der Verkehr den Angaben zufolge bis einschließlich der Anschlussstelle Odelzhausen. "Aufgrund der Unfalldynamik" seien mehrere der beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich gewesen sei.

Mehrere Abschleppfahrzeuge wurden zur Unfallstelle beordert, auch Kran-Fahrzeuge zum Verladen der beschädigten Pkw kommen zum Einsatz. Daher sind erneute Vollsperrungen zu erwarten. Laut Polizei wird sich der Stau erst im Laufe des Vormittags auflösen.