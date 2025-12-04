Festnahme in Fürstenfeldbruck: Mann soll 95-jährige Mutter getötet haben

Nach einem Hausarzt-Anruf in Fürstenfeldbruck findet die Polizei die Leiche einer pflegebedürftigen älteren Frau. Der Sohn steht im Verdacht, sie getötet zu haben.

Ein Sohn steht im Verdacht, seine 95 Jahre alte Mutter im oberbayrischen Fürstenfeldbruck erstickt zu haben. Der 70 Jahre alte Verdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Am Montagvormittag wollte die Hausärztin einen Hausbesuch bei der pflegebedürftigen Frau ankündigen. Der Sohn, der im selben Haus wohnt, ging ans Telefon. Im Gespräch soll er demnach angedeutet haben, am Tag zuvor seine Mutter getötet zu haben.

Die daraufhin alarmierte Polizei fand tatsächlich die Leiche der Mutter. Die Beamten nahmen den 70-jährigen Deutschen fest. Erste Ergebnisse der Obduktion deuteten laut Polizei auf eine nicht natürliche Todesursache hin. Am Dienstag wurde der Sohn einem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.