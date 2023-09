83-Jähriger in Lochham vermisst

In Lochham wird seit Donnerstag ein 83-Jähriger vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

München/Lochham - Seit Donnerstagnachmittag 14 Uhr wird in Lochham der 83-jährige Anton L. vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde er zuletzt im Außenbereich eines Altenheims in Lochham gesehen. Das Altenheim und die dortige Umgebung wurden am Donnerstag von der Polizei intensiv abgesucht. Dabei konnte der 83-Jährige nicht aufgefunden werden.

L. leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und dürfte orientierungslos sein.

83-Jähriger wird in Lochham vermisst

Personenbeschreibung: Der 83-Jährige ist 1,80 m groß, schlank und hat eine Halbglatze mit grauen Haaren. Zuletzt trug er eine dunkelblaue Sporthose (Adidas) mit roten Streifen an der Seite, weißes T-Shirt, graue Pantoffeln. .

Zeugenaufruf: Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.