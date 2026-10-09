80-Jähriger mit Pkw zwischen Bahnschranken gefangen - Zug fährt auf Auto

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Zug an einem Bahnübergang in Deisenhofen wird ein 80-Jähriger schwer verletzt. Der Crash wirkt sich auch auf die S-Bahn aus.

Der Betrieb der Linie S3 war durch den Unfall in Deisenhofen für mehrere Stunden eingeschränkt. (Symbolbild)

Am Donnerstag (08.10.) gegen 12.20 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Hyundai auf der Sauerlacher Straße in Richtung Bahnhof Deisenhofen. Zur selben Zeit befuhr ein Triebfahrzeugführer mit einem Zug die Bahngleise, kommend vom Bahnhof Deisenhofen in Richtung Sauerlach.

Pkw auf den Gleisen, Bahnschranken schließen sich plötzlich

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der 80-Jährige mit seinem Pkw nach rechts in die Stefanienstraße ab, um anschließend den dortigen Bahnübergang zu überqueren. Während er sich auf den Gleisen befand, schlossen sich die Bahnschranken. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit dem anfahrenden Zug.

Der 80-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Triebfahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Pkw-Fahrer schwer verletzt

Am Pkw des 80-Jährigen entstand ein Totalschaden. Zur Beweissicherung wurde dieser in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München abgeschleppt. Der Triebwagen des Zugs wurde ebenfalls schwer beschädigt und musste geborgen werden. Zudem kam es zu einer Beschädigung der Schrankenanlage des Bahnübergangs, sodass diese nicht mehr funktionsfähig war.

Die weitere Regelung vor Ort übernahmen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Die Ursache des Unfalls ist Teil der weiteren Ermittlungen, die durch die Münchner Verkehrspolizei geführt werden.

Stunden vorher schon ein ähnlicher Vorfall am Bahnübergang

Der Unfall hatte starken Einfluss auf den Verkehr der S-Bahn-Linie S3. Für Stunden war die Haltestelle in Deisenhofen gesperrt, S-Bahnen in Richtung Giesing oder Holzkirchen fielen aus und es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Großraumtaxis eingerichtet. Erst knapp vier Stunden später konnte die S3 zwischen Giesing und Deisenhofen wieder fahren. Nach Holzkirchen dauerte die Sperrung noch länger.

Kurios: Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Hinweise, dass es wenige Stunden zuvor schon zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war, bei dem sich die Schranken, trotz eines eingefahrenen Pkw, schlossen. Hierbei kam es jedoch zu keiner Gefährdung des Bahnverkehrs.