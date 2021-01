469 PS waren zu viel: 23-Jähriger schrottet gemietete Luxus-Karosse

Der letzte Tag im Jahr 2020 endete für einen 23-Jährigen und seine drei Freunde ganz übel: Die jungen Männer hatten einen Unfall mit einem gemieteten Luxus-Mercedes.

Glonn - Den Jahresabschluss hat sich ein junger Autofahrer im Landkreis Ebersberg mit Sicherheit anders vorgestellt: Der 23-Jährige schrottete auf der EBE 13 bei Glonn eine gemietete Luxus-Karosse.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittag an der Landkreisgrenze zwischen Ebersberg und Rosenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 23-jährige Fahrer deutlich zu schnell unterwegs, weshalb er von der Straße abkam und in den Straßengraben fuhr.

Unfall mit gemietetem Mercedes-Maybach

Nachdem der 469 PS starke Mercedes-Maybach mit einem Baumstumpf zusammenprallte, überschlug er sich außerdem noch. Nach Informationen vor Ort löste der automatische E-Call nach dem Unfall aus – da jedoch keine Sprechverbindung mit dem Fahrer zustande kam, wurde der Rettungsdienst alarmiert.

Die Bilder vom Unfallort auf der EBE 13. Die vier Insassen kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. © Thomas Gaulke

Trotz des heftigen Aufpralls hielten sich die Verletzungen in Grenzen: Sowohl der 23-Jährige als auch seine Mitfahrer (zwischen 19 und 28 Jahren) kamen mit kleineren Schürfwunden und Traumen davon.

Hoher Sachschaden an Luxus-Karosse

Dennoch wurden sie sicherheitshalber zur weiteren Behandlung in mehrere Kliniken eingeliefert. Neben der Feuerwehr waren außerdem mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am gemieteten Luxusauto entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.