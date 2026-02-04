Ein 37-Jähriger wird an seiner Haustür in Dachau von zwei Maskierten überfallen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Dachau wurde ein 37-Jähriger an seiner Haustür überfallen und beraubt. (Symbolbild)

Schreckmoment für einen 37-Jährigen in Dachau. Der Mann wurde am Dienstagvormittag an seiner Haustür Opfer eines Raubüberfalls.

Wie die Polizei mitteilte, klingelten gegen 10.15 Uhr zwei unbekannte, maskierte Täter bei dem 37-Jährigen an der Haustür in der Schleißheimer Straße. Nachdem dieser geöffnet hatte, wurde er von den beiden Unbekannten mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht. Anschließend wurde der Mann körperlich attackiert und dabei leicht verletzt.

Maskierte Täter überfallen und attackieren Opfer an der Haustür

Die beiden mutmaßlichen Täter nahmen das Handy des 37-Jährigen an sich und ergriffen mit ihrer Beute die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Täterbeschreibung: Beide Tatverdächtige waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Masken sowie Handschuhe und werden wie folgt beschrieben.

Täter 1: etwa 1,75 m groß, von mittlerer Statur, auffällig helle Haut und eine leicht gekrümmte Nase. Er trug einen großen Rucksack bei sich.

Täter 2: etwa 1,80 m bis 1,90 m groß.

Zeugenaufruf: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schleißheimer Straße in Dachau gemacht, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat die beiden unbekannten Tatverdächtigen bei ihrer Flucht aus dem Mehrfamilienhaus beobachtet?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Tel. 08141/612-0 zu melden.