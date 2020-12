26-Jähriger schlägt Frau in S-Bahn nieder - Teenager geht dazwischen

Am Mittwochnachmittag ist eine Frau in einer Münchner S-Bahn von einem 26 Jahre alten Mann erst verbal und dann körperlich attackiert worden. Ein Jugendlicher schritt ein und versuchte, der 44-Jährigen zu helfen.

Dachau - Eine 44-Jährige ist am Mittwochnachmittag in einer S-Bahn von einem jungen Mann angegriffen worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 17.30 Uhr am Bahnhof Dachau.

Ein 26-Jähriger soll die Frau zunächst wüst beschimpft und ihr beim Aussteigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Polizei zufolge versuchte ein 17-Jähriger, dem Opfer zu helfen – auch er bekam daraufhin einen Fausthieb ab.

Die 44-Jährige fiel bei der Attacke auf den Boden. Sie wurde vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt und später in eine Klinik transportiert, wo eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Der 17-Jährige erlitt eine Schwellung am Auge, die er selbstständig bei einem Arzt behandeln lassen wollte.

Der Angreifer wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entlassen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.