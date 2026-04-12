Fahrer verliert Kontrolle: 22-Jähriger stirbt bei Unfall mit E-Auto

Ein junger Mann kracht mit seinem Wagen in Oberschleißheim gegen mehrere Bäume. Er erleidet tödliche Verletzungen.

Aus ungeklärter Ursache ist ein 22 Jahre alter Autofahrer in Oberschleißheim bei München mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden sei der Wagen auf dem Grünstreifen gegen mehrere Bäume geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann war gegen 3.30 Uhr auf der Ingolstädter Straße unterwegs.

Der Wagen, ein elektrischer VW ID3, sei am Ende seitlich mit dem Dach gegen den letzten Baum geprallt. Wohl deshalb erlitt der 22-Jährige so heftige Verletzungen, dass ihm der Rettungsdienst nicht mehr helfen konnte. Der junge Mann sei noch an der Unglücksstelle gestorben. Zufallszeugen setzten unmittelbar nach dem Crash einen Notruf ab.

Elektroauto hat eine Art Blackbox an Bord

"Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für ein Autorennen", sagte eine Polizeisprecherin des Münchner Präsidiums. Die Geschwindigkeit, mit der der 22-Jährige unterwegs gewesen sei, müssten Gutachter erst ermitteln. Zudem habe so ein modernes Fahrzeug wie der ID3 eine Art Blackbox an Bord, die mit aufgezeichneten Daten Aufschluss über die Minuten vor dem Unfall geben könne. "Die Datenträger im Fahrzeug werden gerade ausgewertet", so die Polizeisprecherin.

Die Straße wurde wegen der Bergungsarbeiten einseitig vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr musste während der Aufräumarbeiten zwei beschädigte Bäume fällen. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt. Es handelte sich laut Polizei um einen Mietwagen.

Korrektur: In einer früheren Version des Textes stand, dass ein weiterer Beifahrer im Auto saß. Das war ein Fehler. Der tödlich verunglückte junge Mann saß alleine im Auto und hat offenbar eine doppelte Staatsbürgerschaft, nämlich die marrokkanische und die italienische.