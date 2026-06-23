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20.000 Plätze nahe München: Neue Mega-Arena nimmt entscheidende Hürde

An großen Konzerten fehlt es München nicht. Doch in der Nähe des Flughafens soll ein weiterer Ort dafür entstehen. Die Planungen sind nun einen Schritt weiter. Losgehen kann der Bau aber noch nicht.
AZ/dpa |
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Die Eröffnung der Munich Arena ist für das Jahr 2029 geplant.
Die Eröffnung der Munich Arena ist für das Jahr 2029 geplant. © SWMUNICH/Architects Populous/Henn, Latz + Partner

Die geplante Konzertarena nahe dem Münchner Flughafen für rund 20.000 Menschen hat eine wichtige Hürde genommen. Der Stadtrat in Freising, wo die Arena entstehen soll, hat mit zwei Änderungen die planungsrechtliche Grundlage für den Bau geschaffen, wie die Stadt und die SWMunich Real Estate GmbH mitteilten. Der Geschäftsführer des Projektentwicklers, Lorenz Schmid, sprach von einem Meilenstein. Rund vier Jahre habe das kommunale Bauleitplanverfahren gedauert.

Die "Munich Arena" soll in Zusammenarbeit mit dem Konzertveranstalter Live Nation entstehen – und dementsprechend vor allem auf Konzerte bekannter Künstlerinnen und Künstler ausgelegt sein. "Sämtliche Bereiche der Arena werden konsequent auf ein bestmögliches Konzerterlebnis ausgerichtet", heißt es vom Projektträger. Es gehe um hochwertige Akustik, gute Sicht auf die Bühne und optimale Produktionsbedingungen für Veranstalter. 

Konzerte ab 2029 – und später olympisches Schwimmen?

Die Eröffnung der Arena ist laut SWMunich Real Estate GmbH für das Jahr 2029 geplant. Der Termin für den Baubeginn sei aber noch nicht belastbar, sagte ein Sprecher des Projektentwicklers auf Nachfrage. "Bis dahin stehen noch verschiedene Planungs- und Projektschritte an, die noch etwas Zeit in Anspruch nehmen." 

Die Arena soll in unmittelbarer Nähe des Münchner Flughafens entstehen – auf Freisinger Gemarkung. (Archivbild)
Die Arena soll in unmittelbarer Nähe des Münchner Flughafens entstehen – auf Freisinger Gemarkung. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Die Multifunktionshalle, die mit ihren rautenförmigen Verstrebungen ein Blickfang am Flughafen-Zubringer und dort per Auto und S-Bahn erreichbar sein soll, ist auch als mögliche Spielstätte in der Bewerbung Münchens um Olympische und Paralympische Sommerspiele eingeplant: Sie erfüllt die Voraussetzungen, um dort Schwimmwettbewerbe zu veranstalten.

Die Oberbürgermeisterin von Freising, Monika Schwind (Freisinger Mitte), sagte: "Die Konzertarena kann für unsere Stadt und die Region ein wichtiger kultureller und wirtschaftlicher Impuls werden." Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten seien solche Projekte "ein Lichtblick – wenn sie sorgfältig geplant, transparent begleitet und verantwortungsvoll umgesetzt werden".

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  • JENZZ am 24.06.2026 09:32 Uhr / Bewertung:

    Die großen Veranstaltungshallen rund um den Globus werden zumeist von international operierenden Konzernen kontrolliert, gebaut oder finanziert. Dem Anteilseigner aus der Entertainmentbranche geht also in erster Linie darum, die weltweit betreuten Künstler weitgehend in eigenen bzw. mitkontrollierten Anlagen zu präsentieren. Im Olympiapark treten sie lediglich als Mieter auf. In einer eigenen Halle sind alle Prozesse und Einnahmen in deren Hand. Ob eine Örtlichkeit in Flughafennähe ein guter Standort ist, ist eigentlich nebensächlich, denn es geht ja um Großveranstaltungen, wo das zahlungskräftige Publikum ohnehin bereit ist, viel Geld zu bezahlen und Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Die Olympiahalle bleibt weiterhin hochattraktv, denn die Künstler, die locker mal die große Kapazität der neuen Halle füllen, sind doch eher rar. Und die konkurrierenden Konzertveranstalter werden wohl kaum die Anlagen eines direkten Konkurrenten anmieten.

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  • Dugi vor 21 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von JENZZ

    "Und die konkurrierenden Konzertveranstalter werden wohl kaum die Anlagen eines direkten Konkurrenten anmieten."
    Doch. Live Nation ist nicht Eigentümer, sondern Partner. Die Arena steht allen Veranstaltern offen: "Die neue Konzertarena sei als offene Veranstaltungsstätte für Künstler und Veranstalter geplant, versichert der Sprecher des Unternehmens"

    Live Nation ist natürlich der größte Anbieter und wird seine Shows zukünftig wohl nur dort anbieten. Damit brechen der Olympiahalle mindestens 25% der Veranstaltungen weg. Die Olympiahalle ist auch nicht "hochattraktiv", sondern alt und nicht mehr zeitgemäß in allen Bereichen.

    Auch muss die Arena nicht immer mit 20.000 Plätzen ausverkauft sein. Das ist die Olympiahalle auch nicht. Aber sie wird geplant für Veranstaltungen aller Größenordnungen und dafür besser geeignet sein.

    Die neue Arena ist wie der Auszug des FC Bayern aus dem Olympiastadion. Wie man versucht sich das auch noch schön reden kann, verstehe ich nicht.

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  • tutnixzursache am 24.06.2026 08:27 Uhr / Bewertung:

    Endlich wird es in (bei) München eine richtige, extra für Musik-Veranstaltungen konzipierte Veranstaltungshalle geben. So wie es das schon lange in anderen Städten gibt. In München wollte man so etwas nie zulassen, um Olympiahalle und -Stadion vor Konkurrenz zu schützen. Weswegen ja auch keine Konzerte in der Allianz-Arena erlaubt waren. Nur sind Sportstätten nicht für gute Akustik bekannt, da hat man schon so manches mal fast Ohrenkrebs bekommen. Kaum wurde dieses Projekt bekannt, fing man in der Stadt München zu heulen an wie unfair und man müsse dringen selbst was bauen.
    Die Verkehrssituation ist regelbar und wird München sogar entlasten. Viele Besucher zu Konzerten von großen Künstlern kommen so oder so von Außerhalb, die müssen also schon mal nicht durch die Innenstadt zum Olympiapark, Allianzarena fällt ja wieder weg sobald das Olympiastadion wieder offen ist.
    Und dann kommt noch das reflexartige Gemeckere der üblichen Verdächtigen hier hinzu.

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