160 Personen aus S-Bahn evakuiert – wegen italienischem Schinken

Am Bahnhof Unterföhring räumt die Bundespolizei eine S-Bahn, die vom Flughafen in die Münchner Innenstadt unterwegs ist. Die Hintergründe.

Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks hat die Bundespolizei am späten Dienstagabend (1. Juli) eine S-Bahn der Linie 8 geräumt – etwa 160 Fahrgäste mussten den Zug verlassen.

Herrenloser Koffer löst Bundespolizei-Einsatz aus: Spezialkräfte geben Entwarnung

Nach einer entsprechenden Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) sei die S-Bahn gegen 22.45 Uhr am Bahnhof Unterföhring gestoppt worden, berichtete die Bundespolizei weiter.

Eine Betreuung vor Ort sei nicht erforderlich gewesen, denn unmittelbar im Anschluss habe eine weitere S-Bahn bereitgestanden, "mit der alle Fahrgäste ihre Fahrt fortsetzen konnten".

"Im Inneren befanden sich lediglich Kleidungsstücke und ein italienischer Schinken"

Auslöser der Aktion war ein roter Hartschalenkoffer, der herrenlos in einer S8 vom Flughafen in Richtung Innenstadt entdeckt worden war. Laut Bundespolizei wurden "Spezialkräfte des Entschärfungsdienstes" alarmiert. Der Zug wurde in Absprache mit der Notfallleitstelle unter polizeilicher Begleitung in das Betriebswerk Steinhausen überführt, um die Strecke zum Flughafen nicht zu blockieren. Dort wurde der Koffer geöffnet, untersucht und dann Entwarnung gegeben.

"Im Inneren befanden sich lediglich Kleidungsstücke und ein italienischer Schinken", so die Bundespolizei. Da sich kein Hinweis auf einen Eigentümer fand, wurde der Koffer dem DB-Fundbüro übergeben.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Gepäckstücke niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Bereits das Zurücklassen eines Koffers kann kostenintensive Einsätze und erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr nach sich ziehen.